«Фидокомбанк» прекращает работу трех отделений

«Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк»), приобретенный собственником «Фидобанка» Александром Адаричем, прекращает работу трех отделений - в Донецке, Чернигове и Харькове, сообщил банк на официальном сайте.

Согласно сообщению, с 24 июля прекращают свою деятельность Донецкое отделение №4 (просп. Мира, 15), Черниговское отделение №3 (просп. Мира, 95) и Центральное отделение в г. Харькове (просп. Гагарина, 41/2). Как сообщается, клиенты указанных отделений могут воспользоваться услугами других отделений банка в этих городах.

Как сообщал УНИАН, собственники «Фидобанка» — группа компаний, подконтрольных Александру Адаричу, в конце апреля текущего года закрыли сделку с Erste Group по покупке 100% акций его украинского дочернего банка «Эрсте Банк» за 83 млн долл. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины. Приобретенный «Эрсте Банк» 5 июня изменил название на «Фидокомбанк», при этом «Фидокомбанк» является полным правопреемником прав и обязанностей «Эрсте Банка», и все договоры, заключенные до изменения названия банка, являются действующими. В течение следующих месяцев будет происходить ребрендинг отделений банка.

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 5,57 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,35 млрд грн, обязательства – 4,41 млрд грн, средства клиентов – 2,82 млрд грн, собственный капитал – 1,16 млрд грн, уставный капитал – 675,69 млн грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 8,15 млн грн.

«Фидокомбанк» («Эрсте Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 6,56 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,38 млрд грн, обязательства — 5,16 млрд грн, средства клиентов - 2,68 млрд грн, собственный капитал - 1,4 млрд грн, уставный капитал - 1,38 млрд грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 2,97 млн грн.