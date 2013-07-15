Прокуратура взыскала 5,5 млн грн в кредитно-финансовой сфере

Органы прокуратуры Украины в первом полугодии 2013 года по фактам выявленных нарушений в кредитно-финансовой сфере взыскали 5,5 млн грн.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступлений в сфере транспорта Олег Годуев.

"В течение первого полугодия текущего года по фактам выявленных нарушений в кредитно-финансовой сфере прокурорами начато 64 уголовных производства, внесено 32 представления, по результату рассмотрения которых возмещено 5,5 млн грн, заявлено исков о взыскании в государственных интересах более 20 млн грн", - говорится в сообщении. Среди примеров в сообщении приводится расследование по факту присвоения сотрудниками «Правекс-Банка» средств банка в размере 39 млн грн, по которому в настоящий момент ведется досудебное следствие. По словам Олега Годуева, подобное правонарушение установлено в Житомирской области, в частности, должностные лица «Ощадбанка» заключили с местным предприятием мировое соглашение не невыгодных банку условиях, в результате чего банк получил почти 4 млн грн убытков. Также сообщается, что распространенными являются случаи присвоения должностными лицами банка средств путем подделки кредитных договоров от имени клиентов. В качестве примера представитель прокуратуры приводит дело по подделке платежных документов и присвоения более полумиллиона гривен средств банка бывшей заведующей отделением «Ощадбанка», в настоящее время осужденной на 7 лет лишения свободы. По словам Годуева, подобные криминальные производства начаты прокурорами в Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской областях и г. Киеве.

Также органы прокуратуры установили незаконные действия заемщиков, получающих кредиты в результате предоставления банку недостоверных данных. В качестве примера приводится расследование прокуратуры Киево-Святошинского района Киевской области по факту передачи директором частного предприятия в залог «Родовид банку» имущества, не принадлежащего предприятию, в результате чего банк получил более 1 млн грн убытка. По данному делу проводится досудебное следствие, также аналогичные расследования проводятся прокурорами Винницкой и Житомирской областей.

Как сообщается, в рамках защиты интересов государства в банковской сфере прокуратура Макаровского района Киевской области содействовала возврату средств на спецсчет сельсовета путем расторжения договора банковского вклада с «Ощадбанком», в результате чего в бюджет вернули средства на 321 тыс. грн. В результате аналогичного реагирования по факту нарушения райадминистрации Киево-Святошинского района в бюджет вернули 5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, органы прокуратуры в 2013 году взыскали по искам в пользу государственных банков более 260 млн грн с учетом прошлогодних исков. Реальное исполнение, в том числе и добровольное возмещение, составило более 94 млн грн.