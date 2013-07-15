Британский парламент изучит налоги принца Чарльза

Комитет британского парламента приступил к изучению налогов наследника престола, принца Чарльза. Самый высокопоставленный чиновник принца, Уильям Най, дает показания в Комитете по контролю над расходованием государственных средств, передает Русская служба Би-би-си.

Этот парламентский комитет хочет узнать, честно ли принц платит налоги и достаточно ли взимается налогов с его наследного владения - герцогства Корнуолл. Это всего лишь второй случай в истории Британии, когда королевские счета изучаются подобным образом.

Герцогство Корнуолл, стоимость которого оценивается в 700 млн фунтов, принесло Чарльзу в прошлом году доходы в размере 28,7 млн долларов.

Чиновники королевского дворца заявляют, что это частное наследное владение и с него не может взиматься налог на прирост капитала.

Комитет по контролю над расходованием государственных средств ранее подверг критике практику ухода от налогов таких международных корпораций, как Google, Amazon и Starbucks.