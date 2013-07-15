Дефицит внешней торговли товарами продолжит рост во втором полугодии - эксперты

Снижение дефицита внешней торговли товарами Украины по итогам января-мая текущего года является временным явлением, и во втором полугодии дефицит продолжит расти, считают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировала УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан, улучшение внешнеторгового сальдо по сравнению с январем-маем 2012 года произошло в основном за счет сокращения энергетического импорта. «По итогам 5 месяцев 2013 года импорт энергетических материалов сократился на 3,4 млрд долл., в том числе поставки газа сократились на 1,4 млрд долл. (снижение на 27% в годовом выражении), что объясняется как уменьшением объемов потребления в промышленном секторе, так и более активным использованием газа из подземных хранилищ», - пояснила Белан. По ее словам, объемы экспорта в мае оставались низкими из-за слабого внешнего спроса, в частности, на металлопродукцию и продукцию машиностроения. В то же время, его негативное влияние на торговый баланс было полностью компенсировано резким снижением импорта продукции машиностроения в связи со слабым инвестиционным спросом внутри страны и высокой базой сравнения прошлого года. «Поскольку внешний спрос остается достаточно слабым, а импорт газа обычно увеличивается накануне и во время отопительного сезона, во втором полугодии динамика внешнеторгового сальдо может ухудшиться», - прогнозирует эксперт.

Как полагает руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен, улучшение внешней торговли за май произошло за счет снижения общей деловой активности в мае в связи с длительными выходными, самой низкой деловой активности за весь второй квартал текущего года, а также за счет существенного снижения импорта автомобилей после ажиотажа, связанного с введением импортных пошлин. «Из перечисленных трех факторов два первых являются сезонными, и уже в июне следует ожидать восстановления. Однако главный фактор - власть пытается влиять на размер торгового дефицита, пытаясь минимизировать его за 2013 год», - комментирует Вальчишен.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий полагает, что основными причинами снижения торгового дефицита в январе-мае текущего года стали сокращение импорта минеральных продуктов (на 30%) и падение импорта транспортных средств (-31,4%). «Общий товарный импорт сократился на 4,3 млрд долл., в то время как импорт минеральных продуктов сократился на 3,4 млрд долл. (в том числе сокращение за счет импорта газа на 1,45 млрд долл.)», - сообщил эксперт. По его словам, падение импорта транспортных средств в основном происходило за счет сокращения импорта судов (в 2012-м импортировали буровые вышки для «Нафтогаза») и снижения импорта железнодорожных локомотивов (в 2012-м импортировали поезда «Хюндай» для «Евро-2012»). «Такая тенденция носит временный характер, и во втором полугодии торговый дефицит опять начнет расти, поскольку Украине нужно будет нарастить импорт газа хотя бы для того, чтобы пережить новый отопительный сезон. Кроме того, во втором полугодии не будет статистического эффекта, связанного с Евро-2012. Также важно отметить, что на текущий момент наблюдается снижение цен на зерновые, что потенциально также негативно отразится на торговом дефиците даже при физическом росте экспорта зерновых», - прогнозирует Паращий.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл. По данным Госстата, по итогам января-мая 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 1,9 раза, до 1,968 млрд долл., против также дефицита по итогам января-мая 2012 года в 3,780 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против 6,657 млрд долл. в 2011 году. При этом отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл. против 14,214 млрд долл. в 2011 году.