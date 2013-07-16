Миндоходов предлагает установить одинаковую базу налогообложения при продаже недвижимости

Министерство доходов и сборов Украины предлагает установить одинаковую базу налогообложения при продаже недвижимости, основываясь на данных договоров купли-продажи и оценочной стоимости этих объектов, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«Инициированные изменения не только позволят избежать неоднозначного толкования норм законодательства, но и уменьшат затраты времени на расчет налогов и сборов, которые необходимо уплатить при таких операциях», - говорится в сообщение.

Согласно сообщению, на сегодняшний день во время продажи и покупки недвижимости физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и государственную пошлину, при этом база налогообложения каждого из этих сборов разная. Законопроект «О внесении изменений в статью 172 Налогового кодекса Украины относительно совершенствования порядка определения дохода от отчуждения объектов недвижимого имущества» (№2539а от 5 июля 2013 года) предлагает установить одинаковую базу налогообложения при продаже недвижимости.

«При уплате соответствующих налогов и сборов может использоваться оценочная стоимость недвижимости, определенная любым субъектом оценочной деятельности. Конечно, если он соответствует законодательным требованиям», - сообщила пресс-служба.

Действующие ставки налогов и сборов, уплачиваемых при операциях купли-продажи, порядок и сроки их уплаты законопроектом не меняются.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Раде урегулировать механизм определения дохода от продажи недвижимого имущества, основываясь на данных договоров купли-продажи и оценочной стоимости таких объектов, что позволит сформировать одинаковую базу налогообложения для разных подоходных налоговых платежей. Соответствующий законопроект №2539а зарегистрирован в Верховной Раде и опубликован на сайте парламента.

Разработчиком документа выступило Министерство доходов и сборов Украины.

В пояснительной записке к нему определено, что основными задачами проекта закона являются обеспечение одинакового подхода к определению базы налогообложения при уплате налога на доходы физических лиц, сбора на обязательное государственное пенсионное страхование и государственной пошлины при осуществлении операций с купли-продажи объектов недвижимого имущества.