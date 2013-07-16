Греческий парламент отдал под суд экс-министра финансов за фальсификацию «списка Лагард»

Греческий парламент проголосовал за предание суду экс-министра финансов страны Георгиоса Папаконстантину за фальсификацию «списка Лагард».

Бывшего министра подозревают в злоупотреблении на службе и фальсификации документов. В 2010 году он не провел расследование по полученному от Кристин Лагард списку богатых греков со счетами в швейцарских банках, а также вычеркнул из списка своих родственников, передет РИА "Новости".

В январе 2013 года депутаты проголосовали за проведение парламентского расследования в отношении Папаконстантину.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года суд постановил начать расследование роли Лагард в заключении в 2008 году арбитражной сделки о выплате государством 285 млн евро компенсации бизнесмену, политику и другу тогдашнего президента страны Никола Саркози Бернару Тапи для урегулирования финансового конфликта между его компанией Adidas и Банком Франции. Лагард на момент заключения сделки занимала пост министра финансов Франции.

Постановление суда было выпущено спустя чуть более чем месяц после того, как Лагард была избрана на пост исполнительного директора МВФ, на котором она сменила ушедшего в отставку из-за сексуального скандала Доминика Стросс-Кана. Против Лагард не было возбуждено уголовное дело, и эксперты уже тогда отмечали, что расследование может растянуться на годы.

В настоящее время главе МВФ Лагард присвоен статус "ассистированного свидетеля" - промежуточный между свидетелем и обвиняемым.