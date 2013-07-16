В отношении принца Чарльза начата проверка на предмет уклонения от налогов

Несколько влиятельных депутатов британского парламента начали проверку налоговых счетов принца Уэльского и герцогства Корнуолл, которое предоставляет наследнику престола личный доход.

Представитель принца Чарльза, Уильям Най, уже был вызван для дачи показаний в Комитет по государственным счетам. Комитет рассмотрит вопрос о том, платит ли принц налоги в необходимом объеме, и выяснит, почему герцогство не перечисляет налог на прибыль и на прирост капитала.

Это уже второй раз, когда королевская бухгалтерия анализируется подобным образом. Ранее расследование производилось в конце прошлого года, передает «Газета.Ru».

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