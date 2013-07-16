Минтруда Греции обещает сохранить до конца 2016 года минимальную зарплату 586 евро в месяц

Минимальный размер оплаты труда в Греции до конца 2016 года останется неизменным - 586 евро в месяц, заявил министр труда и социального обеспечения Греции Яннис Вруцис в связи обсуждением в парламенте правительственного пакета законопроектов.

Законопроекты предусматривают увольнение тысяч госслужащих, введение новых налогов, сокращение расходов бюджета, изменения в системе здравоохранения, приватизацию. Профсоюзы Греции проводят во вторник, 16 июля, всеобщую забастовку против новых мер.

"Министерство труда продолжает проект реформы. Оно предлагает еще два серьезных структурных изменения на рынке труда и социального обеспечения. Речь идет о новом механизме определения минимальной заработной платы и едином центре поступления страховых сборов. Первое изменение приближает нас к европейским стандартам и международной практике определения уровня заработной платы для всей страны. Вплоть до конца 2016 года минимальный размер оплаты труда будет оставаться постоянным - 586 евро", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, второе изменение позволит использовать современные электронные средств мониторинга и единого управления страховыми взносами, исправит неэффективную систему их сбора, укрепит финансовую базу и устойчивость пенсионной системы, передает РИА "Новости".

Новый механизм предусматривает, что минимальная заработная плата будет определяться правительством после консультаций с социальными партнерами и с учетом ряда факторов в экономике и занятости. Запрещается устанавливать зарплату ниже минимальной в коллективных или индивидуальных трудовых договорах. При этом разрешено заключать коллективные договоры с более высоким уровнем зарплаты, на отраслевом или профессиональном уровне после консультаций с социальными партнерами.