В Польше инфляция в июне превысила 20-летний минимум

Варшава. Индекс потребительских цен в Польше в июне достиг рекордно низкого значения в современной истории страны - после начала рыночных реформ 1990-х годов - 0,2%.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польского комитета статистики GUS, в прошлом месяце инфляция побила рекорд апреля 2003 года, когда она составила 0,3%.

В мае потребительские цены выросли на 0,5%.

"Еще недавно все боялись слишком высокой инфляции, которая год назад составила 3,6%, а летом превысила уровень 4%", - пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что слишком слабый рост цен и - тем более - дефляция негативно влияют на экономику.

Газета отмечает, что аналитики ожидали более высокого роста цен в прошлом месяце, и большинство из них считают, что Польше удастся избежать снижения цен в стране.

"На конец года инфляция должна составить около 1% и 1,5% в начале 2014 года. Поэтому Совет денежной политики польского Нацбанка уже скорее всего не будет снижать учетную ставку", - пишет газета.

Как сообщал УНИАН, в начале июля польский Нацбанк в попытке активизировать замедляющийся экономический рост снизил свою учетную ставку до рекордного в современной истории страны уровня в 2,5% - вдвое меньше, чем в ноябре прошлого года.

В июне польское министерство экономики снизило прогноз роста национальной экономики в текущем году до 1,5% с ожидаемых ранее более 2%.

В прошлом году рост польского ВВП замедлился до 1,9% с 4,3% годом ранее.

В первом квартале рост польской экономики составил 0,5%.

Читайте также:

Польша снизила учетную ставку до рекордных 2,5%

В Польше более половины зарплаты уходит на уплату налогов

В Польше более 90% играющих на Forex потеряли деньги – финнадзор РП