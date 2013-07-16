Во вторник давление на евро окажут статданные из Германии - эксперт

Внимание инвесторов во вторник, 16 июля, будет сконцентрировано на результатах исследования института ZEW Германии - вполне вероятно снижение индекса доверия инвесторов к стране. Если индекс ZEW разочарует, то пара EUR/USD вернется к отметке 1,30, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в Великобритании сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые в случае более значительного падения только создадут все условия для дополнительного смягчения монетарной политики. Этот фактор, как и ожидания протокола MPC, может оказать давление на GBP/USD. Ближайшей целью пары может стать поддержка 1,5035.

Чтобы пара USD/JPY возобновила уверенный рост необходимы несколько факторов: ралли индекса Nikkei, возвращение интереса японских инвесторов к иностранным бондам и рост доходности по 10-летним гособлигациям США. На текущий момент не хватает лишь роста доходности по «трежериз», так что пара на пути к пробою ближайшего сопротивления 100,45 с дальнейшей целью 101,00.