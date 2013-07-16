«Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ) стал официальным спонсором футбольного клуба «Шахтер», сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, партнеры подписали годовой договор со сроком действия до 30 июня 2014 года.

«В результате партнерства мы получим синергию для обоих брендов, порадуем наших клиентов и болельщиков ФК «Шахтер» интересными событиями и актуальными финансовыми решениями», − приводятся в сообщении слова председателя правления ПУМБ Сергея Черненко.

«Мы рады видеть ПУМБ среди наших партнеров. Это значит, что еще одна компания с высокими стандартами ведения бизнеса разделяет наши ценности и поддерживает развитие футбольной культуры в Украине», – цитирует пресс-служба генерального директора ФК «Шахтер» Сергея Палкина.

Справка УНИАН. ПУМБ работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля активы банка составили 3,8 млрд долл., совокупный кредитный портфель - 2,6 млрд долл., средства клиентов - 2,4 млрд долл., собственный капитал - 649,7 млн долл. В первом квартале банк получил прибыль в размере 14,9 млн долл. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.

Футбольный клуб «Шахтер» основан в 1936 году и является самым успешным украинским футбольным клубом за последнее десятилетие. Команда из Донецка прочно закрепилась в лидерах страны и ни разу не покидала Премьер-лигу Украины с момента ее основания. Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) донецкий «Шахтер» был признан клубом, добившимся наибольшего прогресса в период с 2001 по 2010 год. Президент футбольного клуба «Шахтер» – Ринат Ахметов (с октября 1996 г.), генеральный директор – Сергей Палкин, главный тренер – Мирча Луческу.