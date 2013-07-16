Модулями безопасности оборудовано около 82 тыс. кассовых аппаратов - Миндоходов

На сегодняшний день к системе хранения и сбора данных регистраторов расчетных операций (РРО) подключено около 82 тыс. кассовых аппаратов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, эти аппараты ежедневно передают контрольно-отчетную информацию в электронной форме.

Министерство также напомнило, что налогоплательщики, которые уже используют РРО и не предоставляют отчеты в электронном виде с 1 января 2013 года, нарушают требования закона.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об отсрочке до 1 июля 2014 года наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности.

Начиная с 2013 года пользователи кассовых аппаратов должны предоставлять отчеты в органы Миндоходов в электронном виде. Именно для этого регистраторы расчетных операций (РРО) должны быть оснащены электронными лентами, на которых будут формироваться копии расчетных документов и фискальных отчетов. Один раз в сутки этот отчет должен автоматически передаваться на сервер обработки информации министерства.