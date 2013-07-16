«ПриватБанк» за первое полугодие нарастил прибыль в 2,3 раза - до 1,4 млрд грн

«ПриватБанк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,383 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период выросли на 10,7% - до 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10,6%, до 125,762 млрд грн, обязательства – на 11,1%, до 171,191 млрд грн, средства клиентов - на 13,5%, до 120,750 млрд грн, собственный капитал - на 7,8%, до 19,734 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 14,898 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль «ПриватБанка» по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн, что на 5% больше показателя прибыли в 2011 году. В первом квартале 2013 года банк нарастил прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 624,23 млн грн.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).