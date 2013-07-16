Оборот розничной торговли в Украине за полгода вырос до 398 млрд грн

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 11,2% - до 397,585 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Луганской области – на 15,5%, до 17,754 млрд грн, Волынской области – на 15,1%, до 7,905 млрд грн, в г. Севастополь – на 14,2%, до 4,414 млрд грн, в Черкасской области – на 12,5%, до 9,244 млрд грн, а также в Запорожской и Одесской областях – на 12,4%, до 17,245 млрд грн и 24,082 млрд грн соответственно.

Товарооборот розничной торговли в Киеве в І полугодии вырос на 12,3% – до 53,313 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 11,6% и составил 324,031 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минэкономразвития планирует увеличить объем внутренней торговли на 14-16% в год