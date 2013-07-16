«Укрэксимбанк» удвоил прибыль

Государственный «Укрэксимбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению аналогичным периодом 2012 года, увеличил прибыль в 2 раза - до 87,240 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, с начала текущего года активы банка выросли на 4,2% - до 91,627 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 4,5% - до 38,593 млрд грн, обязательства банка выросли на 5,1% - до 73,643 млрд грн, средства клиентов снизились на 2,6% - до 43,677 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,8% - до 17,984 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 16,447 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» в 2012 году увеличил прибыль по сравнению с 2011 годом на 81,3% - до 159,73 млн грн.

«Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.