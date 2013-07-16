Прямые инвестиции в экономику Украины за год составят до 3,4% ВВП – Европейская Бизнес Ассоциация

Уровень прямых иностранных инвестиций в экономику Украины по итогам 2013 года составит порядка 3,4% ВВП против 4% в 2012 году, что остается меньше докризисного уровня, однако в целом является неплохим показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации индекса инвестиционной привлекательности Украины заявил президента Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

«В целом это неплохая цифра. Это меньше, чем до кризиса, но в целом важна как раз не эта цифра, а структура инвестиций. И она существенно поменялась. Сейчас превалируют инвестиции из Кипра – до 70% от общего объема. Это значит, что идет просто перетекание денег, инвестиции заходят в страну без ноу-хау и создания новых рабочих мест», - отметил Фиала.

При этом в числе факторов, которые могли бы существенно улучшить ситуацию и привлечь в страну дополнительные средства, он назвал политическое решение по Ассоциации с Евросоюзом или Таможенным союзом, решение вопроса сотрудничества с МВФ и расчетов за газ.

«В сентябре-октябре станет понятно, будет ли подписан договор с ЕС. Это определенно добавит уверенности инвесторам. Другие два фактора – МВФ и газ. И тут я не оптимист. К сожалению, со стороны правительства уже сейчас превалируют предвыборные соображения, и потому на возобновление отношений с МВФ до 2015 года я бы сильно не надеялся. А что до газа, то Россия сейчас в более выгодной ситуации. У России нет особых причин идти на компромисс с Украиной», - подчеркнул Фиала.

Как сообщал УНИАН, Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая 950 европейских, международных и украинских компаний, несколько улучшила индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором квартале до 2,16 балла из пяти возможных, в то время как в первом квартале этот показатель равнялся 2,12 балла и стал наихудшим показателем за последние 4 года.