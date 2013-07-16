Европейская Бизнес Ассоциация: рост ВВП Украины остановился

Рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса – свыше 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации индекса инвестиционной привлекательности Украины заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

«Рост ВВП остановился, мы находимся в рецессии и наши ожидания – нулевой рост по итогам этого года. Очевидно также достаточно сильное снижение промышленности, которое приближается к двузначным цифрам. Дефицит бюджета стабильно выше 5% ВВП и дефицит текущего счета платежного баланса - свыше 8% ВВП. Это довольно опасная цифра, которая ведет к снижению экспорта, увеличению импорта и давлению на национальную валюту», - отметил Фиала.

По его словам, позитивная динамика роста ВВП возможна лишь в четвертом квартале 2013 года, однако она будет обусловлена скорее низкой сравнительной базой, а не реальным ростом экономики. «Увидим ли мы рост? Наверное, в 4-м квартале позитивный рост увидим год к году, но это лишь в связи с низкой сравнительной базой», - сказал Фиала.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. В то же время, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в первом квартале текущего года с учетом сезонного фактора рост ВВП составил 0,6%.

В 2012 году реальный ВВП вырос на 0,2% - до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины в 2013 году, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

Министр финансов Украины Юрий Колобов в ходе международной конференции «ABC: Ukraine & Partners» сообщил, что с учетом текущей ситуации рост ВВП Украины в 2013 году составит 1-1,5%.

Международные эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%.

По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

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