Ставки по кредитам до конца года не снизятся – банкир

Вероятность снижения процентных ставок по кредитам до конца 2013 года крайне мала, несмотря на то, что ликвидность банков растет за счет прироста депозитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.

«В этом году растут вклады населения. Это означает и рост ликвидности банковской системы. На осень нам ликвидности хватит. Это позитив. Но негатив – высокие процентные ставки. И ожидания снижения ставок до конца 2013 года и на 2014 год несколько преждевременные. Даже при этой ликвидности», - сказал Лавренчук.

При этом он уточнил, что основная причина сложившейся ситуации – высокая доля проблемных кредитов, что негативно влияет на инвесторов.

«Высок уровень проблемных кредитов. Это негативно влияет на инвесторов», - сказал Лавренчук.

Вместе с тем, он обратил внимание, что и роста ставок по депозитам ждать не стоит. «Ставки по депозитам 15-17% - это ненормально при нулевой инфляции. Что же до кредитных ставок, то традиционно на осень всегда ставки поднимались. Мы можем ожидать на осень роста на 1-2 процентных пункта. Радикального роста не ожидаем, но и снижения не ждем», - сказал Лавренчук.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за июнь увеличился на 1,8% (с начала года – на 8,0%), до 275,7 млрд грн, денежная масса за этот период выросла на 1,6% (с начала года – на 7,9%), до 834,5 млрд грн. Общий объем остатков банковских депозитов в июне вырос на 1,2% (с начала года - на 7,8%), до 612,4 млрд грн, исключительно за счет прироста остатков средств в национальной валюте. Общий объем остатков по кредитам в июне вырос на 0,9% (с начала года - на 2,9%) - до 832,5 млрд грн, что было обусловлено приростом остатков по кредитам в национальной валюте.

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в национальной и иностранной валютах во втором квартале 2013 года составила 16,51% и 6,64% годовых, соответственно.