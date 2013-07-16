«Проминвестбанк» нарастил убыток в 277 раз

«Проминвестбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 277 раз - до 2,661 млрд грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала текущего года активы банка снизились на 9,4% - до 37,337 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 11,4%, до 26,133 млрд грн, обязательства - на 11,2%, до 32,099 млрд грн, средства клиентов - на 6,8%, до 13,032 млрд грн, собственный капитал вырос на 4,1%, до 5,238 млрд грн, уставный капитал снизился на 0,3% - до 5,281 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины по итогам января-мая 2013 года составила 1,1 млрд грн, что на 42,11% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,9 млрд грн). В январе-апреле 2013 года банки получили прибыль в размере 4,1 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 13,62 млн грн. В 2012 году прибыль банка составила 224,766 млн грн.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (97,8502% акций банка).