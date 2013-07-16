Миндоходов напоминает о крайнем сроке подачи отчетности о доходах

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве напоминает налогоплательщикам о том, что 22 июля - крайний срок подачи ежемесячной отчетности по уплате налога на добавленную стоимость, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Последним днем подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость налогоплательщиками, для которых базовым периодом отчетности является календарный месяц, является 22 июля. Отчетность подается за июнь 2013 года», - разъяснили в управлении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране плательщиками налога на добавленную стоимость являются 242,6 тыс. субъектов хозяйствования. Объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.