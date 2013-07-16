Минфин может предложить Раде пересмотреть бюджет по итогам 9 месяцев

Министерство финансов Украины может предложить парламенту пересмотреть государственный бюджет по итогам 9 месяцев с соответствующими корректировками. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Есть непростая ситуация с обеспечением выполнения госбюджета. Поэтому по результатам девяти месяцев будут приняты соответствующие правительственные решения и направлены в парламент на пересмотр именно такого показателя», - сказала Пахачук.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год. «Завершается первое полугодие. Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно в сторону увеличения. Это такое пожелание», - сказал глава государства.

Министр финансов Юрий Колобов также заявлял, что пересмотр бюджета возможен по итогам первого полугодия.

По оперативным данным, в январе-июне 2013 года в сводный бюджет поступило 204,3 млрд грн платежей, что на 1,7 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года.