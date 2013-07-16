38% украинских предприятий нуждаются в кредитовании - НАБУ

38,2% украинских предприятий, согласно данным исследования деловых ожиданий предприятий, проведенного Национальным банком Украины во II квартале 2013 года, сохраняют интерес к банковскому кредитованию из-за нехватки оборотных средств, сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.

Согласно исследованию, более 40% руководителей опрошенных компаний планируют привлекать банковские займы. Сдерживающее влияние на финансовое состояние предприятий оказывают высокие цены на энергоносители (52,1%) и сырье (40%), а также высокая конкуренция (41,9%). Среди предприятий, которые планируют брать банковские кредиты, 82,4% намерены привлекать средства в гривне.

По мнению НАБУ, результаты опроса свидетельствуют о наличии определенных проблем в реальном секторе и указывают на важность банковского кредитования для стабилизации экономики. Положительным фактором является постепенная переориентация большинства предприятий на привлечение ресурсов в национальной валюте.

Ожидания руководителей предприятий, по данным исследования, относительно производства товаров и услуг на следующие 12 месяцев снизились, о чем свидетельствует снижение индекса деловых ожиданий во втором квартале 2013 года на 4,3 п.п. до 114,4% относительно первого квартала 2013 года.

По итогам опроса, оценки респондентов относительно объемов производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев снизились, а инфляционные ожидания достигли минимального значения за весь период проведения исследований (с 2006 года - УНИАН).Основным фактором повышения потребительских цен респонденты называют рост расходов на производство. Респонденты положительно оценили текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий, баланс между оценками состояния “хорошее” и “плохое” - 1,9%.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий в первом квартале 2013 года составил 118,7%, в четвертом квартале 2012 года этот показатель составлял 114,3%. Баланс между оценками состояния своих предприятий “хорошее” и “плохое” составил 0,2% против «минус» 2,8% в предыдущем квартале.