В России растет долг по зарплате, а количество бедняков достигло 19,6 млн человек - СМИ

Задолженность по зарплате в России за июнь 2013 года увеличилась на 10,6% и составила более 2,5 млрд рублей. Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 июля, работодатели не выплатили зарплату 80 тысячам человек.

Росстат также сообщает, что численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2013 года выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,6 млн человек, или 13,8% от общей численности населения России.

В первом квартале 2012 года количество россиян, живущих за чертой бедности, составляло около 19,1 млн человек (13,5% от общей численности населения).

Величина прожиточного минимума по России устанавливается правительством исходя из потребительской корзины, которая рассчитывается на основании данных Росстата об уровне потребительских цен. По итогам первого квартала 2013 года она составила 7 095 рублей на душу населения, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине за апрель и начало мая сократилась на 35 млн грн (на 3,2%), и по состоянию на 13 мая составила 1,043 млрд грн.