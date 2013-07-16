Межбанк вторника закрылся котировками 8,1540/8,1560 грн/долл.

Во вторник, 16 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1540/8,1560 грн/долл. с 8,1535/8,1560 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,6944/10,7010 грн/евро с 10,6547/10,6619 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились - до 0,2509/0,2519 грн/рубль с 0,2505/0,2509 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3050/1,3120.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1540/8,1555 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5946/10,6009 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2497/0,2501 грн/рубль.