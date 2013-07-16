Объем свободных ресурсов банков вырос на 25%

Объем свободных ресурсов банков на корреспондентских счетах в Национальном банке Украины в среднедневном измерении за 6 месяцев текущего года вырос до 25 млрд грн, в то время как в 2012 году этот показатель составлял 20 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин.

“Свободные ресурсы банков на корсчетах в НБУ в среднедневном измерении составили в 2011 году 19 млрд грн, в 2012 году - 20 млрд грн, за 6 месяцев этого года - 25 млрд грн”, - сказал Кораблин.

Представитель Нацбанка отметил, что не согласен с мнениями некоторых экспертов об искусственном ограничении банковского кредитования со стороны НБУ.

“Мы проводим еженедельные тендеры по рефинансированию, спрос существенно снизился. Ликвидность в банковской системе есть. Вопрос в другом - у банков высокие риски в кредитовании”, - пояснил чиновник.

Как сказал Кораблин, есть системные риски, которые невозможно изменить за короткое время, и часть этих рисков находится за пределами банковской системы. “У банков нет уверенности, что они выдадут кредит и смогут его вернуть в связи с недостатками нашей судебной системы. Если сравнивать с докризисным объемом, то иногда ежемесячные объемы кредитов росли на 100% в месяц, но после запрета валютных кредитов Нацбанк расчищает валютные дисбалансы, накопленные с докризисных лет”, - пояснил чиновник.

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в июне 2013 года выросла на 1,8%, денежная масса – на 1,6%, объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком составил 1,0 млрд грн (с начала года - 15,5 млрд грн). Общий объем остатков банковских депозитов в июне вырос на 1,2% (с начала года - на 7,8%) - до 612,4 млрд грн, исключительно за счет прироста остатков средств в национальной валюте на 2,2% (с начала года - на 15,2%). Общий объем остатков по кредитам вырос на 0,9% (с начала года - на 2,9%) - до 832,5 млрд грн, что было обусловлено приростом остатков по кредитам в национальной валюте на 1,5% (с начала года - на 3,4%), в то время как остатки по кредитам в иностранной валюте остались практически на уровне прошлого месяца (с начала года рост составил 1,9%). Уровень корсчетов банков за месяц снизился на 9,2% (с начала года — вырос на 5,3%) - до 26 млрд грн.