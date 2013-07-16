Европейская Бизнес Ассоциация немного улучшила индекс инвестпривлекательности Украины

Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая 950 европейских, международных и украинских компаний, несколько улучшила индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором квартале до 2,16 балла из пяти возможных, в то время как в первом квартале этот показатель равнялся 2,12 балла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

«Индекс считали 144 директора крупных компаний. Индекс закрепился на показателе 2,16 балла. Вроде бы это улучшение, однако индекс все еще находится за границей тройки», - подчеркнула Деревянко.

При этом она обратила внимание, что в числе позитивных достижений последних месяцев бизнесмены отмечают снижение налоговых ставок, относительно большое количество мест и ниш для развития бизнеса, а также диалог бизнеса и власти. В этой связи, по словам Деревянко, весьма показательной стала инвестиционная конференция «ABC: Ukraine & Partners».

«Топ три негативных явлений - коррупция, включая судебную систему, высокие процентные ставки в банковской системе, а также непредсказуемость и неуправляемость законодательства», - отметила Деревянко.

Вместе с тем, она подчеркнула, что индекс - это не критика правительства, а отражение реальной ситуации. И потому бизнесу необходимы внешние ориентиры, а также определенные ежедневные улучшения.

«Важны, конечно, внешние ориентиры, но важно еще и то, что бизнес ощущает каждый день. Важно понять: куда идет страна, как будут бороться с коррупцией, как реформируют судебную систему, будут ли равными и прозрачными условия для всех без исключения. Пусть эти условия будут жесткими, но они будут одинаковыми для всех. И тут вопрос не в законах, а в их имплементации», - подчеркнула Деревянко.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии ЕБА составлял 2,12 баллов из 5 возможных, что стало наихудшим показателем за последние четыре года.

Исследование привлекательности бизнес-климата в Украине проводится ЕБА с 2008 года при участии топ-менеджеров компаний ассоциации. На данный момент состояние инвестиционного климата в Украине оценивается как стабильно неблагоприятное.