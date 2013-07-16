Польша увеличит дефицит бюджета почти на 50%

Варшава. Правительство Польши из-за падения доходов государственной казны, вызванного замедлением экономического роста, намерено увеличить дефицит государственного бюджета на текущий год на около 5 млрд долл. или на 47% до почти 16 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил польский премьер Дональд Туск во вторник, 16 июля.

"Из-за кризиса доходы бюджета текущего года будут на 7,3 млрд долл. меньше тех, которые мы планировали ранее. Поэтому правительство вынуждено искать недостающие деньги", - сказал он.

Кроме увеличения дефицита, польские власти намерены сократить расходы в министерствах и ведомствах на около 2,4-2,6 млрд долл.

Туск сказал, что власти решили увеличить дефицит бюджета при сокращении расходов, отметив, что такая мера будет стимулировать рост национальной экономики.

"Мы считаем, что 2013 год будет критическим. 2014 должен стать годом оживления. Не какого-то очень радикального, но, однако, оживления", - сказал глава польского правительства.

Он также заверил, что увеличение дефицита и сокращение расходов не повлияет на жизнь обычных поляков.

По данным польского Минфина, которыми располагает УНИАН, дефицит госбюджета Польши за первое полугодие составил почти 8 млрд долл., или более 70% плана на весь год.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Министерство финансов Украины сообщило, что дефицит государственного бюджета страны за первую половину текущего года вырос в 3 раза до 22,5 млрд грн или до около 2,8 млрд долл. Дефицит на весь текущий год запланирован на уровне около 6,3 млрд долл. при доходах в 45,2 и расходах – 51,5 млрд долл., соответственно (по текущему курсу).

Польские власти рассчитывали получить в этом году около 90,7 млрд долл. доходов при 101,5 млрд долл. расходов (1USD=3,3PLN).