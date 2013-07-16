«Укргидроэнерго» одной из первых получит финансирование под госгарантии

Инвестиционный проект компании «Укргидроэнерго» на 1,54 млрд грн стал одним из первых претендентов на финансирование согласно новому порядку Кабинета министров по привлечению средств под госгарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Сегодня меняем философию. Мы больше не хотим нести расходы госбюджета на капвложения, а хотим кредитовать реальные эффективные проекты. Есть первых два проекта по постановлению 404, и как только они будут утверждены правительством, банки начнут кредитовать. На 1,5 млрд грн будет проект «Укргидроенерго» и на 200 млн грн - город Винница», - сказала Галина Пахачук.

По ее словам, банки не хотят финансировать расходы госбюджета, но при этом заинтересованы в кредитовании реальных инвестиционных проектов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №404 от 3 июня утвердил порядок привлечения средств под государственные гарантии в 2013 году для осуществления капитальных расходов свыше установленных бюджетных назначений. Заимствования под госгарантии будут предоставляться путем оформления кредита на срок не более 10 лет по инвестиционным проектам, которые способствуют развитию национальной экономики. Главой совета по отбору проектов, для реализации которых привлекаются средства под госгарантии, назначен первый вице-премьер-министр Арбузов.

Закон Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» устанавливает объем государственных гарантий в размере 50 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидроэнергетической компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт. 100% акций «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».