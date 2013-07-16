Сальдо платежного баланса по итогам 2013 года будет положительным – НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует положительное сальдо платежного баланса Украины по итогам 2013 года, в отличие от предыдущих двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил на пресс-конференции заместитель директора Генерального экономического департамента НБУ Сергей Николайчук.

"Сокращается дефицит текущего счета по самой важной статье - балансу внешней торговли товарами - за счет сокращения импорта благодаря внедрению правительством программы по энергосбережению”, - сообщил он.

По словам представителя Нацбанка, сокращение дефицита текущего счета связано с отсутствием импорта продукции при подготовке Евро-2012, ценовой конкурентоспособностью и тенденцией к сокращению импорта энергоносителей. “Во втором полугодии возможен рост объемов импорта энергоносителей, но в целом по итогам года объемы импорта будут ниже и составят 27 млрд кубометров по сравнению с 33 млрд в 2012 году”, - прокомментировал Николайчук.

Также, по словам чиновника, дефицит текущего счета по итогам года снизится на 1,5-2% ВВП и достигнет уровня 3-4% ВВП. «По платежному балансу ожидается профицит, профицит финансового счета перекроет дефицит текущего”, - уточнил представитель НБУ.

Кроме того, Николайчук спрогнозировал сохранение золотовалютных резервов Нацбанка на текущем уровне до конца года, поскольку основная масса платежей по внешним обязательствам приходилась на первое полугодие.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ожидает снижения дефицита текущего счета платежного баланса в 2013 году до 7% ВВП, о чем заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на конференции «ABC: Ukraine & Partners».

Профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.).

Дефицит текущего счета в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл.

Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне снизились на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., с начала 2013 года - на 5,7%, или на 1,402 млрд долл. В целом за 2012 год резервы снизились на 22,8%, или на 7,248 млрд долл., - до 24,546 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).