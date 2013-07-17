Fitch подтвердило рейтинг «ПриватБанка» на уровне "B", прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте «ПриватБанка» на уровне "B", при этом снизило прогноз до "негативного" со "стабильного".

Об этом агентство сообщает в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, пересмотр прогноза отражает возросшую вероятность понижения суверенного рейтинга Украины, а также вероятность дальнейшего ухудшения финансового положения государства с отрицательными последствиями для банковского сектора страны.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги двух частных украинских банков – «Пивденный» и «Индустриалбанк» на уровне «B-», при этом прогноз по банку «Пивденный» - стабильный, по «Индустриалбанку» - негативный.

Также Fitch Ratings ухудшил прогноз по украинским банкам «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «ПроКредит Банк», «Правэкс-Банк» и «Креди Агриколь Банк» со "стабильного" до "негативного".

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В". Пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы в дальнейшем уменьшатся, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности с привлечением заимствований с международных рынков капитала.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

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