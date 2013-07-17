Инвестиции Китая за рубеж за полгода выросли на 29% - до 45,6 млрд долл.

Объем нефинансовых зарубежных прямых инвестиций Китая в первом полугодии 2013 года вырос на 29% по сравнению с январем-июнем 2012 года и составил 45,6 миллиарда долларов, сообщил в среду на пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян.

В январе-июне инвестиции из Китая были сделаны в 2,912 тысячи предприятий в 144 странах и регионах мира, передает РИА "Новости".

Наибольшая доля (32,2 миллиарда долларов или 71%) в нефинансовых зарубежных прямых инвестициях Китая приходится, по словам Шэнь Даньяна, на семь экономик (Гонконг, АСЕАН, Евросоюз, Австралия, США, Россия, Япония). Общий объем китайских инвестиций в этих странах увеличился в январе-июне на 17%, при этом китайские инвестиции показали резкий рост в США (на 290%), в Австралии (на 93%) и в ЕС (на 50%), а в Японии они сократились (на 9,1%).

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