S&P подтвердило рейтинги Египта на уровне "ССС+/С", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долго- и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Египта на уровне "ССС+/С", прогноз по рейтингам стабильный, сообщает ПРАЙМ.

Рейтинги отражают политические, внешние, бюджетные и другие экономические риски в Египте, которые все еще высоки. Однако аналитики агентства надеются, что внешняя финансовая поддержка страны будет достаточной и своевременной, чтобы избежать дефолта. "Мы рассматриваем Египет как геополитически важную страну для стабильности во всем регионе, особенно учитывая ее контроль над Суэцким каналом", - отмечается в сообщении агентства.

Новое египетское правительство во вторник принесло присягу на верность конституции перед временным президентом страны Адли Мансуром. Церемония прошла в резиденции египетских президентов дворце ''Аль-Иттихадия'' в Каире.

По мнению аналитиков S&P, появившиеся 10 июля сообщения о том, что Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы предоставить Египту финансовую поддержку в 12 миллиардов долларов уменьшили вероятность того, что страна столкнется с кризисом платежного баланса.

Стабильный прогноз по рейтингу сбалансирован изменениями политического ландшафта Египта и значительным давлением на валютные ресурсы, а также отражает надежды аналитиков на то, что внешняя финансовая помощь будет выделена в течение оставшейся части 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Египет отказался от помощи МВФ. Временный глава египетского Министерства финансов заявил, что страна вполне сможет обойтись помощью, предоставленной арабскими странами.

Ранее Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия предоставили Египту безвозмездную финансовую помощь. Кувейт - в размере 4 млрд долл., в том числе 2 млрд долл. в качестве банковского депозита, 1 млрд долл. в виде гранта и 1 млрд долл. в виде нефтепродуктов. Кувейт принял такое решение после того, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обязались предоставить Египту 8 млрд долл. совокупно, выразив таким образом свою поддержку действиям египетской армии, которая отстранила «Братьев-мусульман» от власти.