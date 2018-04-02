Первый зам главы «Укрсоцбанка»: UniCredit не уходит из Украины, но новые активы скупать не будет

Первый заместитель председателя правления «Укрсоцбанка» (UniCredit Bank™) Сергей Маноха в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о перспективах развития финучреждения, спрогнозировал состояние финансового рынка Украины на ближайшую перспективу и пояснил ситуацию с ОВГЗ.

- Сергей Александрович, в январе текущего года исполнилось 5 лет с момента покупки группой UniCredit акций «Укрсоцбанка». Какие итоги можно подвести по результатам работы за этот период?

- Действительно, 23 января исполнилось 5 лет со дня покупки акций «Укрсоцбанка» группой UniCredit, хотя в целом на украинском рынке она с 1997 года. Наши финансовые результаты всегда были положительными, но не стоит забывать, что их динамика в большей степени зависит от среды, в которой работает банк, от ситуации в стране. Для «Укрсоцбанка» покупка UniCredit стала положительным моментом, поскольку именно благодаря политике группы мы без проблем пережили кризис.

- Каких объемов достигли вложения материнской структуры в украинскую дочку, окупились ли они? Не стала ли Украина разочарованием для UniCredit?

- Вложения материнской структуры за пять лет составили порядка 3 млрд долл., на сегодняшний день 2 млрд долл. уже погашены. Вложения были эффективными, поскольку банк работал с прибылью. Думаю, что приход UniCredit в Украину не стал для группы разочарованием. Подтверждением тому служит объединение двух банков – «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка», которое состоится в этом году. Наша страна является достаточно интересным регионом для группы, сокращение присутствия не рассматривается, UniCredit намерена продолжать здесь развиваться.

- В связи с уходом Бориса Тимонькина, возглавлявшего правление банка с 2001 года, на эту должность назначен Грациано Камели, а Вы – его первым замом. Какие изменения могут произойти в работе банка с учетом кадровых перестановок?

- Пока сложно говорить о каких-либо переменах, прошло мало времени, но уже сейчас очевидно, что потребности в них нет. В банке работает слаженная команда, нет конфликта межу подразделениями. Группа провела назначения без привлечения кадров со стороны, ее устраивает коллектив и сложившаяся атмосфера.

- Как известно, Тимонькин войдет в состав набсовета банка. Не спровоцирует ли это конфликт интересов, учитывая, что в структуре «ВЕТЭК», куда ушел Борис Владиславович, он будет курировать финансовые вопросы?

- Для «Укрсоцбанка» очень важно, что Тимонькин продолжит его поддерживать. Мне трудно предположить конфликт интересов, так как мы и банк, принадлежащий группе «ВЕТЭК», находимся в разных сегментах и не являемся конкурентами. Банковская система напоминает торт «Наполеон» - каждый корж сам по себе.

- Вы допускаете продажу «Укрсоцбанка» группе «ВЕТЭК»?

- Это - маловероятно. У промышленно-финансовой группы «ВЕТЭК» нет потребности в таком банке, у нее другие задачи. «Укрсоцбанк» интересен собственнику как центральная часть, «сердце» холдинга, а в масштабах ПФГ он будет забирать больше ресурсов и внимания, чем давать отдачи, поскольку должен развиваться. Поэтому покупка «Укрсоцбанка» холдингом – «головная боль», а иметь эту боль - дорого и не целесообразно.

- В этом году должно быть завершено слияние дочерних банков группы - «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка». На какой стадии находится процесс, каков прогноз экономического эффекта?

- В ближайшее время сделку должен согласовать Антимонопольный комитет Украины. В процессе слияния возникают сложности, в основном, юридического характера из-за недостаточной урегулированности на законодательном уровне. И технически это – не просто, но до конца года мы намерены все завершить и перейти на единый баланс. Ожидаем существенный экономический эффект за счет оптимизации филиальной сети и отдельных функций. К тому же, в результате объединения вырастет капитал банка и улучшится состояние нормативов.

- Каковы планы банка по приросту активов и уровню прибыли по итогам текущего года? Не нуждаются ли они в корректировке?

- Бюджет банка формируется по международным стандартам. Мы ожидаем рост кредитного портфеля на уровне 16% преимущественно за счет крупных корпоративных клиентов, а увеличение прибыли - на 6%. Также важной задачей является наращивание депозитного портфеля на 22%, в основном за счет денег физических лиц, при одновременном снижении зависимости от средств других банков на 12%. Депозиты и ценные бумаги по праву считаются наиболее стабильной частью ликвидности, они наименее волатильны. Бюджетные планы выполняются, они не амбициозные. Думаю, корректировки не будет.

- В июне текущего года банк привлек 250 млн грн в результате размещения облигаций, а всего в рамках эмиссии до 25 февраля 2014 года планируется разместить ценных бумаг на 2 млрд грн. Насколько целесообразным является такой источник привлечения ресурсов и куда средства будут направлены?

- Размещение облигаций является целесообразным для банка, поскольку привлекаются стабильные долгосрочные ресурсы по приемлемой цене. Мы намерены продолжать размещение в рамках этого выпуска при благоприятной ситуации на рынке, предполагается восемь этапов. Привлеченные ресурсы направляются на прирост кредитного портфеля, кредитование крупного корпоративного бизнеса, аграрного сектора и промышленности.

- Какие новые направления в кредитовании намерены освоить в ближайшее время?

- Нам интересен малый и средний бизнес, в связи с чем в мае подписали договор с Европейским инвестиционным банком на получение финансирования в размере 140 млн евро. Процедура перевода средств, ориентировочно, будет завершена к сентябрю. Заемщикам предлагаются хорошие условия - долгосрочные кредиты до 10 лет с возможностью пролонгации до 20. Для экономики любой страны важно развитие среднего класса, именно поэтому международные организации, такие как ЕИБ, предпочитают финансировать данный сектор.

- В апреле «Банк Ренессанс Капитал» начал выдачу беззалоговых кредитов через отделения «Укрсоцбанка». Насколько целесообразным является участие в подобных проектах?

- Мы являемся лишь посредником в данном проекте, не принимаем на свой баланс кредиты и не несем соответствующие риски. По сути, банк продает на нашей территории свои продукты, а мы получаем за это комиссию. Поэтому никаких конфликтов интересов и репутационных рисков не возникает. Если другие банки захотят сотрудничать с нами в этом направлении, мы не будем возражать.

- Недавно в СМИ появилась информация о «техническом дефолте» банка по кредитам ЕБРР. Что Вы можете об этом сказать?

- Информация - неверное понимание условий договора с ЕБРР, заключенного в 2008 году. Соглашение предусматривало определенные требования к кредитному портфелю банка, но на фоне изменения экономической ситуации в стране они стали невыполнимыми. Понятие «технический дефолт» предполагает неспособность заемщика погасить кредит, но постоянный остаток средств на нашем корсчете вдвое превышает задолженность перед ЕБРР. Кроме того, констатация дефолта происходит по решению кредитора, но поскольку оснований для этого у ЕБРР не было, в марте мы пересмотрели соглашение, и в настоящий момент все требования выполняются в полной мере. На сегодня задолженность по кредиту составляет порядка 26 млн долл., что не существенно для нас. Подобные публикации, искажающие действительное положение вещей, негативно влияют не только на банковскую систему, но и в целом на инвестиционный климат страны.

- Доля иностранного капитала в украинской банковской системе продолжает снижаться. Каков Ваш прогноз развития событий?

- Украина достаточно интересный и перспективный рынок, с колоссальным потенциалом для роста, но некоторые структуры предпочитают свернуть бизнес или сократить присутствие. Основная причина тому – кризис в Европе. Если бы все было хорошо в ЕС, то даже при нынешних внутренних условиях никто бы не ушел. Норма прибыли, которую здесь зарабатывают международные банки, в разы выше, чем в европейских странах. Думаю, что все, кто хотел уйти, ушли, и серьезных изменений, за исключением очевидных – ситуация в Греции и на Кипре, скорее всего, не будет.

- Группе интересна покупка какого-либо банка или его активов?

- Мы в покупке других банков не заинтересованы, как и в приобретении отдельных активов, кредитных портфелей. Покупка банка в текущей ситуации – покупка «черного ящика». Что касается активов, то более целесообразно перекредитовать клиента. Формально это – такая же покупка.

- Как Вы можете оценить нынешний курс Нацбанка в части денежно-кредитной политики и валютного регулирования?

- Стабильный курс – хорошо для страны. В отношении ликвидности есть моменты, которые меня не совсем устраивают. Например, ужесточение нормативов по обязательным резервам логично в отношении средств физлиц, но средств, получаемых украинскими банками от зарубежных, - не целесообразно. По сути, мы сами себе повышаем стоимость инвестиционных проектов. Но, в целом, я поддерживаю политику регулятора. Его действия являются единственно правильными с учетом нынешней ситуации.

- Возможна ли в ближайшей перспективе девальвация гривни?

- Ситуация на валютном рынке в настоящий момент сбалансированная. Покупателей валюты стало меньше, давления на курс сейчас нет. Но дальше может быть все, что угодно: осень, паникеры и т.д. Поэтому риски девальвации есть, они связаны с сокращением резервов. Но показатели не критичные. Нацбанк последовательно, в том числе повышением обязательных резервов по валютным вкладам, стимулирует банки снижать по ним ставки, что делает депозиты менее привлекательными для населения. Дополнительных мер не нужно. Экономика - удивительная наука, и если ее регулировать, то все может плохо закончиться. Поэтому лучше ей не мешать.

- Чем, по Вашему мнению, вызваны намерения банкиров ограничить объемы вложений в ОВГЗ, если доходы госбюджета будут снижаться: это - саботаж, нежелание помочь своей стране?

- После снижения ставки рефинансирования банку выгоднее купить ОВГЗ, чем сертификаты НБУ. Но недавно регулятор повысил планку обязательных резервов, и неизвестно, что будет в следующем месяце, поэтому пока мы воздержались от покупок. Банк рад помочь бюджету, но он, прежде всего, должен зарабатывать деньги. На сегодняшний день ставки по «коротким» ОВГЗ хорошие, но эти облигации были бы нам интересны в апреле, а не в преддверии осени и на фоне повышения резервов. Не стоит забывать, что у банка есть клиенты, у которых тоже есть потребность в средствах. В то же время, мы направляем наши ресурсы в форме налоговых поступлений на кредитование реальной экономики, что способствует наполнению бюджета. То есть, не финансируя дефицит госказны, мы повышаем его доходы, что не менее важно для страны.

Ольга Гордиенко (УНИАН)

***ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank ™ (г. Киев), входит в группу крупнейших банков, работает на рынке Украины с 1990 года. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн. Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

Сергей Маноха работает в «Укрсоцбанке» с 2005 года на должности заместителя председателя правления банка, а с 1 июля текущего года - первого заместителя. Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе, с 2002 по 2004 год занимал пост заместителя министра финансов Украины. Возглавляет Комитет Независимой ассоциации банков Украины по вопросам денежно-кредитной политики и валютного регулирования с момента его основания (2012 год).