Доллар может накрыть новая волна распродаж - эксперт

В среду, 17 июля, рынки будут ждать выступления главы ФРС США Бена Бернанке в конгрессе. Он должен будет доказать конгрессменам, что отсутствие стимулирующих мер, на сворачивании которых настаивает ФРС, не несет рисков для восстановления экономики США. Если он признает, что пока невозможно говорить о четких сроках сворачивания QE3, то, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, USD попадет под новую волну распродаж.

Банк Англии сегодня опубликует протокол заседания, на котором новый глава регулятора впервые обозначил свою позицию. Если Марк Карни выступил за расширение программы скупки активов, это может вызвать распродажи GBP/USD. Кроме того, стоит учитывать и результаты отчета по рынку труда – разочаровывающие показатели только усугубят положение пары. Ближайшая цель – 1,51 и далее 1,5050.

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