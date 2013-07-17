Нефтяные компании и банки стали самыми доходными предприятиями в Китае

Нефтяные компании и банки возглавляют список пятисот наиболее доходных китайских предприятий по рейтингу журнала "Форчун Чайна". Общая выручка этих предприятий Поднебесной возросла за год на 10 процентов и составила к настоящему времени 26,18 трлн юаней (4,27 трлн долларов США), отмечает издание. При этом их прибыль выросла на 3 процента по сравнению с предыдущим годом, составив 2,17 трлн юаней, передает ИТАР-ТАСС.

Как и в 2012 году, список возглавляют китайские нефтехимические гиганты "Синопек" и "Петрочайна". Одной из наиболее прибыльных остается четверка крупнейших государственных коммерческих банков КНР, включающая Промышленно-торговый банк Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая, Аграрный банк Китая.