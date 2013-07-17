«Правэкс-банк» за полгода увеличил убыток в 9 раз

«Правэкс-банк», входящий в группу крупных финучреждений, в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 9 раз - до 122,464 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала текущего года активы банка увеличились на 15,2% - до 4,992 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 10,46% - до 2,414 млрд грн, обязательства увеличились - на 0,9%, до 3,954 млрд грн, средства клиентов - на 10,7%, до 3,432 млрд грн, собственный капитал - на 148,8%, до 1,039 млрд грн, уставный капитал - на 0,8% - до 949,170 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году по сравнению с 2011 годом банк увеличил убыток в 2,4 раза — до 302,3 млн грн.

Справка УНИАН. «Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по объему активов. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 598,115 млн грн.

Владельцем банка является международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка).