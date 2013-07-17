В Китае импорт меди вырос до девятимесячного максимума

Действия властей Китая, направленные на борьбу с теневым финансовом сектором и ростом кредитования, привели к тому, что в качества залога по кредиту стали использоваться товары, в частности медь, сообщают Вести.ru.

В результате импорт меди в Китай вырос до девятимесячного максимума в июне и, вероятно, останется сильным в III квартале, так как спрос на использование "медной" схемы финансирования растет. Сейчас в Китае альтернативные банковские заимствования являются более дешевыми и доступными, чем традиционные.

Хотя импорт меди растет, объем импорта железной руды и других металлов снижается по сравнению с предыдущим месяцем.

Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, а выросший спрос на медь должен оказать поддержку мировым ценам на этот металл, которые упали на 14% в этом году.

Использование меди может уничтожить весь прогресс в борьбе властей с теневым банковским кредитованием.

По данным Международного валютного фонда, в общем объеме выданных кредитов порядка 20% приходится на теневой сектор.

"Медная" схема выгодна для заемщиков, поскольку стоимость меди выражается в долларах, то есть кредит можно получить по более низким процентным ставкам, чем кредит в юанях. Чтобы получить наличные деньги, импортер платит небольшой процент от стоимости металла в качестве аванса. Затем банк платит за медь, а заемщик продает металл и может свободно инвестировать полученные денежные средства, до того момента как будет необходимо вернуть кредит, срок которого, как правило, составляет шесть месяцев.

В мае импорт меди в Китай вырос на 27% по сравнению с апрелем, а в июне показатель вырос еще на 6% и достиг 379,951 тыс. тонн.

С учетом ужесточения правил кредитования банки требуют подтверждения импорта меди, что также увеличило спрос на складские площади. Также банки сократили для некоторых небольших компаний срок погашения кредита до 90 дней и требуют 20-30% от размера кредита в качестве аванса, тогда как ранее он составлял 10%.

При этом для крупных компании ничего не изменилось, поэтому они могут выступать в качестве посредников, а это делает такие кредиты дороже.