Налогоплательщики столицы должны доплатить в бюджет 84 млн грн

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины обращает внимание жителей столицы на то, что по данным поданных деклараций о доходах физических лиц, полученных в 2012 году, в бюджет необходимо доплатить порядка 84 млн грн до 1 августа 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В целом налогоплательщики столицы подали 29,6 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах, при этом объем задекларированных доходов составил более 10,7 млрд грн. В соответствии с этими данными, объем налогов, подлежащих уплате в бюджет, составляет порядка 300 млн грн, из которых уже уплачены 215,9 млн грн», - говорится в сообщении управления Миндоходов.

В ведомстве отметили, что всю необходимую информацию можно получить по телефону консультационного центра в Киеве: 461-77-00.

Как сообщал УНИАН, декларационная кампания проходила в Украине с 1 января по 1 мая 2013 года. На сегодняшний день подача декларации об имущественном положении и доходах является добровольной, за исключением физических лиц, находящихся на государственной службе. Вместе с тем, Министерство доходов и сборов Украины намерено до осени разработать законопроект о введении в Украине всеобщего обязательного декларирования доходов. Как отмечают в Миндоходов, всеобщее декларирование доходов должно послужить компенсаторным механизмом снижения ставок единого социального взноса.