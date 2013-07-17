Планы НБУ сохранить золотовалютные резервы на текущем уровне нереалистичны - эксперты

Ожидания Национального банка Украины относительно сохранения золотовалютных резервов на текущем уровне до конца года нереалистичны, полагают эксперты.

Как прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий в аналитическом обзоре, текстом которого располагает УНИАН, прогнозы представителя Нацбанка Сергея Николайчука относительно сохранения золотовалютных резервов НБУ на текущем уровне до конца года не реалистичны.

«В июле-ноябре Украина должна вернуть МВФ 2,9 млрд долл. Также Минфину предстоит погасить размещенные на внутреннем рынке облигации, номинированные в инвалюте, на 1,4 млрд долл. Кроме того, ожидается повышение импорта натурального газа, что повысит торговый дефицит в осенние месяцы», - прогнозирует эксперт. По его словам, в сложившихся условиях сохранение резервов на неснижаемом уровне возможно только при экстренном привлечении украинским правительством фондирования от МВФ или посредством размещения евробондов. «Мы ожидаем снижения золотовалютных резервов до уровня 20,1 млрд долл. к концу года, с учетом того, что мы не видим прогресса в переговорах с МВФ и в связи с отсутствием размещения евробондов Минфином уже три месяца подряд», - прогнозирует Паращий.

Как прокомментировал УНИАН управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман, дефицит торгового баланса Украины по итогам 2013 года будет на уровне 8 млрд долл. «Прямые иностранные инвестиции и поступления от гастарбайтеров в сумме составят около 10 млрд долл., и с лихвой перекроют этот дефицит», - прогнозирует эксперт. По его словам, остается нерешенным вопрос внешних долгов, и если внешние рынки так и останутся закрытыми для успешных размещений еврооблигаций для Украины и украинских эмитентов, не будет получен новый кредит МВФ или не найдутся другие источники для привлечения внешних кредитов, тогда неизбежно дальнейшее сокращение валютных резервов НБУ.

«К началу 2014 года они (резервы) могут сократиться до 20-22 млрд долл. Это не критично. Но ведь и в 2014 году Украине предстоят большие погашения», - прогнозирует Найман.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует положительное сальдо платежного баланса Украины по итогам 2013 года, в отличие от предыдущих двух лет. По словам заместителя директора генерального экономического департамента НБУ Сергея Николайчука, дефицит текущего счета по итогам года снизится на 1,5-2% ВВП и достигнет уровня 3-4% ВВП, в результате чего профицит финансового счета перекроет дефицит текущего счета. Также Николайчук спрогнозировал сохранение золотовалютных резервов Нацбанка на текущем уровне до конца года, поскольку основная масса платежей по внешним обязательствам приходилась на первое полугодие.

Профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.). Дефицит текущего счета в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл. Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне снизились на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., с начала 2013 года - на 5,7%, или на 1,402 млрд долл. В целом за 2012 год резервы снизились на 22,8%, или на 7,248 млрд долл., - до 24,546 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).