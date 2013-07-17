Депозиты в гривне страхуют сбережения населения от девальвации в пределах 10% - эксперты

Граждане, размещающие депозиты в национальной валюте, получают серьезный запас доходности и могут не беспокоиться касательно ослабления гривни в пределах 10%, комментируют эксперты «УкрСибБанка» в системе ТRData.

По информации в аналитическом обзоре банка, рекордное ускорение притока депозитов связано с высокими процентными ставками, низкой инфляцией, растущим дифференциалом процентных ставок между гривневыми и валютными депозитами, а также с отсутствием значительных политических событий в 2013 году. «Текущая премия гривневых депозитов к валютным все еще находится около рекордных уровней, составляя 11%. Таким образом, физлица, размещающие депозиты в национальной валюте, получают серьезный запас доходности и могут не беспокоиться касательно небольшого ослабления гривни (в пределах 10%)», - говорится в отчете.

По оценкам экспертов, дифференциация процентных ставок в зависимости от валюты депозита стимулирует рост вкладов в национальной валюте, и прирост депозитов во втором полугодии превысит ожидаемый уровень, достигнув в июле-августе уровня 5 млрд грн ежемесячно. «Средняя ставка по годовому гривневому депозиту физлиц, согласно данным НБУ, в мае составляла 17,7%, продемонстрировав лишь небольшое снижение по сравнению с рекордными уровнями декабря 2012 года в 22%», - сообщается в отчете. По прогнозам экспертов, во второй половине года стоит ожидать снижения ставок по депозитам, но большинство банков опасаются ухудшения ситуации с ликвидностью осенью 2013 года.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за июнь увеличился на 1,8% (с начала года – на 8,0%), до 275,7 млрд грн, денежная масса за этот период выросла на 1,6% (с начала года – на 7,9%), до 834,5 млрд грн. Общий объем остатков банковских депозитов в июне вырос на 1,2% (с начала года - на 7,8%), до 612,4 млрд грн, исключительно за счет прироста остатков средств в национальной валюте. Общий объем остатков по кредитам в июне вырос на 0,9% (с начала года - на 2,9%) - до 832,5 млрд грн, что было обусловлено приростом остатков по кредитам в национальной валюте.

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в национальной и иностранной валютах во втором квартале 2013 года составила 16,51% и 6,64% годовых, соответственно.

Эксперты Standard & Poor’s допускают возможность снижения курса национальной валюты Украины до 9 грн за доллар США в 2013 году на фоне ухудшения основных экономических показателей, Moody's Investors Service прогнозирует девальвацию гривни на уровне 10-15% по итогам года. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл. Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.

Читайте также:

Европейская Бизнес Ассоциация: рост ВВП Украины остановился

Угроза девальвации гривни нарастает

S&P допускает возможность снижения курса гривни до 9 грн за доллар