American Express прекращает продажи чеков на территории Украины

Международная платежная система American Express Travel Related Services Co, Inс прекращает поставки дорожных чеков для продажи на рынке Украины, сообщила УНИАН пресс-служба банка «Хрещатик».

Согласно сообщению, в соответствии с этим решением платежной системы, банк «Хрещатик» с 1 августа прекращает продажу дорожных чеков American Express, номинированных в евро и долларах США. В то же время, как сообщил банк, данные изменения не касаются покупки дорожных чеков банком, и банк продолжает принимать указанные чеки, номинированные в евро, на инкассо, в обычном режиме и по действующим тарифам.

Справка УНИАН. Дорожные чеки American Express представляют собой платёжные документы, предоставляющие владельцу чека такие преимущества как безопасность и сохранность средств, простота в использовании и неограниченный срок действия. Обмен чеков на наличность проводится по более выгодному курсу, чем наличный обмен. Основным преимуществом чеков является возможность возмещения их номинальной стоимости в случае потери в течение 24 часов. Чеки принимаются к оплате за товары и услуги в большинстве стран мира, и пользуются популярностью у клиентов банков при зарубежных поездках.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января акционерами банка были компания «КФ «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%), компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).