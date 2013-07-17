Межбанк закрылся снижением гривни

В среду, 17 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1555/8,1585 грн/долл. с 8,1485/8,1510 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,6922/10,7002 грн/евро с 10,7125/10,7197 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни не изменились - 0,2511/0,2515 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3120/1,3170.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1540/8,1560 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,6944/10,7010 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2509/0,2519 грн/рубль.