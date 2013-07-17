Украина из-за контрабанды и контрафакта ежегодно недополучает 1 млрд евро

Каждый год Украина недополучает около 1 млрд евро из-за контрабандной и контрафактной продукции, попадающей на украинский рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил председатель Государственной инспекции по защите прав потребителей Сергей Орехов.

«Международные эксперты провели экспертизу, согласно которой в мире в 700 млрд евро оценивается контрабандная и контрафактная продукция. А в Украине это приблизительно 1% - достигает 1 млрд евро в год. Обороты очень большие, от этого страдает экономика Украины», - сказал Орехов.

«За 2012 год из-за контрабандной и контрафактной продукции (табачных изделий — УНИАН) не поступило в бюджет Украины 2 млрд грн», - сообщил он.

Орехов отметил, что масштабы оборота незаконной контрабандной и контрафактной продукции с каждым годом увеличиваются.

«Госпотребинспекция на сегодняшний день разрабатывает усиленный план борьбы с контрабандной и контрафактной продукцией... Масштабы не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются», - сказал Орехов.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в январе-мае текущего года изъяли из незаконного оборота товарно-материальных ценностей, в том числе подакцизных товаров, на общую сумму 65,5 млн грн.

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