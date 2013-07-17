UniCredit Group не намерена сокращать присутствие в Украине

UniCredit Group, владеющая двумя банками в Украине («Укрсоцбанк» и «УниКредит Банк»), не намерена сокращать присутствие в стране, и продолжит развиваться на нашем рынке, сообщил первый заместитель председателя правления «Укрсоцбанка» Сергей Маноха в эксклюзивном интервью УНИАН.

По словам банкира, 23 января текущего года исполнилось 5 лет со дня покупки акций «Укрсоцбанка» группой UniCredit, и вложения инвестиций материнской структуры за этот период достигли 3 млрд долл., 2 млрд долл. из которых на сегодняшний день уже погашены. «Разумеется, эти вложения были эффективными, поскольку банк работал с прибылью. Украина является достаточно интересным регионом для группы, и задача сокращения присутствия не рассматривается, группа намерена продолжать здесь развиваться», - сказал банкир.

Как заверил Маноха, стратегия группы не изменится в связи с уходом Бориса Тимонькина, возглавлявшего правление «Укрсоцбанка» с 2001 года. «В банке работает слаженная команда, представленная многими национальностями. Понимая ситуацию, группа провела все назначения без привлечения кадров со стороны, их устраивает коллектив и сложившаяся атмосфера. Если все хорошо идет, то зачем что-то менять?», - полагает он. Кроме того, по словам банкира, Тимонькин остается поддерживать банк, поскольку войдет в состав набсовета. Относительно конфликта интересов, связанного с таким назначением, и возможной продажи банка группе «ВЕТЭК» Маноха прокомментировал: «Мне трудно предположить конфликт интересов, так как мы и банк, принадлежащий группе «ВЕТЭК», находимся в разных сегментах и не являемся конкурентами. Продажа также маловероятна. Такой банк интересен собственнику как центральная часть, «сердце» холдинга, а в масштабах промышленно-финансовой группы он будет забирать больше ресурсов и внимания, чем давать отдачи, поскольку должен развиваться».

Справка УНИАН. ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank ™ (Киев) входит в группу крупнейших банков, работает на рынке Украины с 1990 года.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн. Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

Сергей Маноха работает в «Укрсоцбанке» с 2005 года на должности заместителя председателя правления банка, а с 1 июля текущего года - первого заместителя. Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе, с 2002 по 2004 год он занимал пост заместителя министра финансов Украины. Возглавляет Комитет Независимой ассоциации банков Украины по вопросам денежно-кредитной политики и валютного регулирования с момента его основания (2012 год).