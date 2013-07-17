«Ощадбанк» в первом полугодии увеличил прибыль на 28,7%

Государственный «Ощадбанк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 294,026 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала текущего года активы банка увеличились на 11,2% - до 95,624 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились - на 1%, до 50,677 млрд грн, обязательства увеличились - на 14,3%, до 77,555 млрд грн, средства клиентов - на 9,24%, до 43,040 млрд грн, собственный капитал сократился - на 0,3%, до 18,069 млрд грн, уставный капитал увеличился - на 7,2%, до 15,538 млрд грн.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 137,28 млн грн.

В 2012 году прибыль банка составила 565,825 млн грн.