Бернанке: планы по скупке активов могут измениться
20:20, 17 июля 2013Финансы
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Центробанк США все еще собирается начать сокращение программы скупки активов в этом году, но оставляет за собой возможность скорректировать этот план в любом направлении, если экономический прогноз изменится, сказал в среду глава ФРС Бен Бернанке.
Придерживаясь временных ориентиров, о которых он впервые упомянул в июне - завершение программы скупки облигаций к середине 2014 года - Бернанке подчеркнул, что все может измениться, сообщает Reuters.
"Наша скупка активов зависит от экономических и финансовых событий, но она никоим образом не идет по запрограммированному курсу", - сказал он, выступая перед финансовым комитетом Палаты представителей США.
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