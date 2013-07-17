Бернанке: планы по скупке активов могут измениться

Центробанк США все еще собирается начать сокращение программы скупки активов в этом году, но оставляет за собой возможность скорректировать этот план в любом направлении, если экономический прогноз изменится, сказал в среду глава ФРС Бен Бернанке.

Придерживаясь временных ориентиров, о которых он впервые упомянул в июне - завершение программы скупки облигаций к середине 2014 года - Бернанке подчеркнул, что все может измениться, сообщает Reuters.

"Наша скупка активов зависит от экономических и финансовых событий, но она никоим образом не идет по запрограммированному курсу", - сказал он, выступая перед финансовым комитетом Палаты представителей США.