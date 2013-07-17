Производство шоколада в Украине выросло на 5,2%

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в январе-июне 2013 года выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 146 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в июне 2013 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, составило 20,8 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в июне прошлого года, и на 4,5% больше, чем в мае текущего года.

Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 3,1% - до 101 тыс. тонн.

В июне текущего года производство данной продукции составило 15,9 тыс. тонн, что на 2,2% меньше, чем в июне прошлого года, и на 5,4% меньше, чем в мае текущего года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в Украине выросло на 0,6% по сравнению с 2011 годом - до 345 тыс. тонн.

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