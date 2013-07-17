Высокая доля проблемных кредитов сохранится еще несколько лет - эксперты

Доля проблемных кредитов в активах банков, которая по оценкам международных экспертов оставляет от 20 до 40%, сохранится еще несколько лет, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал директор Департамента риск-менеджмента банка «Надра» Виталий Лищук, после кризиса банки стали более консервативными в выборе и оценке корпоративных заемщиков. «Однако, доля проблемных кредитов в отечественной банковской системе, которая по оценкам экспертов международных рейтинговых агентств S&P, Moody's и Fitch колеблется в пределах от 20 до 40%, все еще продолжает влиять на прибыльность банковской системы страны в целом. Несмотря на проводимую банками расчистку балансов, данный показатель все еще находится на достаточно высоком для нашей страны уровне. На наш взгляд, такая ситуация сохранится на рынке еще как минимум несколько лет», - сказал банкир. По его словам, рост уровня резервов по кредитам банков частично обусловлен новыми требованиями Национального банка (постановления №23), а также выходом с украинского банковского рынка иностранных банковских групп, которые проводят «чистку» балансов при подготовке своих активов к продаже.

Председатель правления «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) Сергей Черненко также полагает, что высокий уровень проблемной задолженности в банках (порядка 40% по оценкам Moody’s) является последствием кризиса, которое невозможно преодолеть за короткое время. На примере ПУМБа банкир продемонстрировал, что большая часть безнадежных кредитов (52% всех безнадежных кредитов) сформирована по ипотечным кредитам физических лиц, выданным до 2008 года. По его словам, аналогичная ситуация в банке и по кредитам юридических лиц (48% всех безнадежных кредитов), когда безнадежные кредиты сформированы в результате кризисных явлений в экономике 2008 – 2009 гг. «Эти кредиты были сформированы до 2008 года, и их качество является следствием кризиса. С 2009 года кредитная политика банка была пересмотрена и значительно ужесточена, что способствовало повышению качества портфеля», - комментирует Черненко.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-мае 2013 года вырос на 7,25%, или на 5,258 млрд грн, - до 76,778 млрд грн (в мае – на 1,93%). Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-мае текущего года выросла на 0,56 п.п. - до 9,46% (в мае – на 0,16 п.п.).

В мае банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,13%, или 1,042 млрд грн - до 822,587 млрд грн, с начала года рост составил 0,89%, или 7,260 млрд грн, в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,78%, или 10,853 млрд грн - до 620,055 млрд грн.

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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