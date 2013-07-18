Fitch понизило рейтинги крупнейших банков Франции, включая BNP Paribas

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента крупнейших банков Франции - Credit Agricole (CA), Societe Generale (SG), Groupe BPCE (GBPCE), Dexia и Dexia Credit Local (DCL) - до "A" с "A+" и аналогичные краткосрочные до "F1" с "F1+".

Кроме того, агентство пересмотрело в сторону понижения краткосрочный рейтинг дефолта эмитента BNP Paribas (BNPP) до "F1" с "F1+". Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка остался неизменным - "A+" со стабильным прогнозом, передает ПРАЙМ.

Fitch оставило без изменения рейтинги устойчивости банков. При этом рейтинги потенциальной поддержки государством указанных банков были пересмотрены до "A" с "A+".

"Данные рейтинговые действия последовали за снижением рейтинга Франции до "AA+" со стабильным прогнозом с "AAA" с негативным прогнозом 12 июля. Снижение рейтинга Франции, по мнению Fitch, означает, что способность государства предоставлять поддержку французским банкам несколько уменьшилась", - говорится в релизе.

Понижение рейтинга Франции было обусловлено новыми прогнозами по госдолгу, ростом безработицы, ожиданием медленных темпов восстановления экономики и снижения ВВП в 2013 году.

Агентство допускает снижение рейтингов.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Франции увеличился по итогам первых пяти месяцев текущего года до 72,6 млрд евро. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 3 млрд евро.

Рост бюджетного дефицита главным образом связан с увеличением расходов на европейские финансовые институты. Так, с начала 2013 года был увеличен капитал Европейского инвестиционного банка, что обошлось Парижу в 1,6 млрд евро, а также продолжилось финансирование созданного в прошлом году Европейского стабилизационного механизма - на эту статью Франция выделила 3,3 млрд евро.

Париж рассчитывает к концу текущего года сократить дефицит бюджета до 3,7% ВВП. При этом экономический рост, по оценкам французского правительства, составит около 0,1%. По прогнозам Еврокомиссии, французский дефицит достигнет 3,9% к концу этого года, а за следующие 12 месяцев возрастет до 4,2%.

Справка УНИАН. BNP Paribas является материнской структурой «УкрСиббанка» (84,9996% акций, ЕБРР владеет 15% акций).

«УкрCиббанк» работает в Украине с 1990 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 января 2013 года активы банка составляли 25,89 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 15,31 млрд грн, обязательства - 23,26 млрд грн, уставный капитал - 1,77 млрд грн, собственный капитал - 2,63 млрд грн. В 2012 году банк получил 65,187 млн грн прибыли против 3,768 млрд грн убытка за 2011 год.

BNP Paribas Group в 2012 году увеличила прибыль на 8% - до 6,553 млн евро.