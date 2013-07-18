Бернанке спрогнозировал, когда будет свернута программа смягчения в США

Восстановление экономики США в последние кварталы продолжается умеренными темпами, несмотря на существенное негативное влияние текущей налогово-бюджетной политики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Федеральной резервной системы (ФРС) тексте выступления главы регулятора Бена Бернанке перед конгрессом США.

Бернанке отметил постепенное восстановление на рынке труда и недвижимости и сохранение инфляции ниже целевого показателя в 2%, однако подчеркнул, что проблемы в этих сферах все еще сохраняются. "Рынок недвижимости внес значительный вклад в рост экономической активности в стране. Условия на рынке труда постепенно улучшаются. Однако, несмотря на достигнутые успехи, ситуация с занятостью остается неудовлетворительной, уровень безработицы по-прежнему намного выше долгосрочного стабильного уровня, а показатели по неполной занятости и долгосрочной безработице по-прежнему слишком высоки", - сказал глава регулятора.

Большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США полагают, что реальный рост ВВП начнет ускоряться во второй половине текущего года, достигнув к 2015 году 2,9-3,6%. Уровень безработицы, как прогнозируют члены регулятора, к концу 2015 года сократится до 5,8-6,2%, что ниже целевого показателя в 6,5%, передает ПРАЙМ.

"Если реальные показатели в целом совпадут с этими прогнозами, мы полагаем, что будет уместно начать сокращение темпов ежемесячного выкупа активов с рынка позже в текущем году. И если последующие данные продолжат подтверждать наблюдаемое экономическое улучшение и стабилизацию роста потребительских цен, мы продолжим постепенно уменьшать объемы программы QEIII в первой половине следующего года, полностью свернув программу в середине 2014 года", - отметил Бернанке.

В то же время глава ФРС подчеркнул, что все шаги регулятора по корректировке программы экономического стимулирования будут зависеть от макроэкономических показателей и темпов восстановления американской экономики. "Я подчеркиваю, что, так как объем выкупа активов с рынка зависит от экономических и финансовых условий, программа стимулирования ни в коем случае не следует по заданному курсу", - добавил Бернанке.

Как сообщал УНИАН, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке 19 июня т.г. заявил, что американский центробанк замедлит темпы скупки облигаций в текущем году и прекратит эти операции в середине 2014 года. Комментарии Бернанке вызвали резкое снижение фондового рынка США, рост доллара и способствовали скачку доходности американских гособлигаций до 15-месячного максимума.